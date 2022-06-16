Тирасполь, 24 июня, 2022, 10:40 — ИА Регнум. Государственный таможенный комитет (ГТК) Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) снял ограничения на экспорт фруктов и ягод. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Фрукты

Сообщается, что сняты ограничения на вывоз за рубеж винограда, абрикосов, вишни и черешни, персиков, нектаринов, слив, малины, ежевики, тутовой ягоды и ягоды Логана.

По данным ГТК, данный порядок будет действовать до особого распоряжения. Решение об этом было принято Спецкомиссией при правительстве ПМР по регулированию вывоза отдельных категорий продовольственных товаров.

Напомним, в марте глава Приднестровья Вадим Красносельский подписал указ о запрете экспорта сельзохпродуктов. Под ограничение попали также фрукты и ягоды.