Донецк, 24 июня, 2022, 10:37 — ИА Регнум. За последние сутки в результате обстрелов украинскими нацистами Донецка и Горловки погибли два мирных жителя, также при обстреле ВСУ Макеевки погиб один ребёнок. Об этом 24 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Анна Рыжкова ИА REGNUM Свеча

«За прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух гражданских лиц: мужчины 1948 г. р. и женщины 1945 г. р., в Куйбышевском районе Донецка и Горловке. К сожалению, скончалась 6-летняя девочка получившая тяжелые ранения при обстреле Макеевки 21 июня», — говорится в сообщении.

Также указывается, что за это же время из-за обстрелов вооружённых украинских формирований были ранены семь мирных жителей, включая девочку-подростка 2006 года рождения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко рассказал, что в ЛНР получила ранение женщина 1985 года рождения.