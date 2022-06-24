Архангельск, , 10:37 — REGNUM Между Архангельским отделением Императорского Православного Палестинского общества (ИППО)и Северным Арктическим федеральным университетом (САФУ) заключено соглашение о сотрудничестве — сообщил ИА REGNUM председатель регионального отделения ИППО, краевед Владимир Станулевич.

«Соглашение заключено на 5 лет, направлениями сотрудничества определены изучение и сохранение исторического и культурного наследия России, содействие в реставрации и поддержании памятников православной культуры, проведение научных исследований, конференций, экспедиций в области общественных и гуманитарных наук. В документе подчеркивается, что научно — исследовательская, культурно — просветительская, образовательная деятельность будет вестись «в соответствии с историческими традициями России» — уточнил Станулевич.

САФУ имеет большие возможности во многих отраслях науки, и их использование в интересах Архангельской области логично и необходимо. Уже сейчас участники отделения ИППО работают в контакте или соприкасаются с учеными университета. В апреле 2022 года в библиотеке САФУ прошла презентация вышедшей к 140-летию Общества Энциклопедии ИППО, на месте снесенного Михайло-Архангельского монастыря, давшего имя Архангельску и области, участники общества и студенты — историки САФУ провели субботник. Соглашение даст этому сотрудничеству плановый характер.

Многие участники архангельского отделения ИППО — ученые, имеющие отношение к федеральному университету. Это профессор САФУ Владислав Голдин, кандидат исторических наук Сергей Шаляпин и другие.

После подписания соглашения Владимир Станулевич передал ректору САФУ Елене Кудряшовой благодарность председателя ИППО Сергея Степашина и Энциклопедию ИППО.