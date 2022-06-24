Москва, , 10:37 — REGNUM Средняя заработная плата в ряде территорий опережающего развития (ТОР) нередко ниже региональной. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявила аудитор Счетной палаты Наталья Трунова в ходе круглого стола комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики.

По ее словам, государство вкладывает существенные ресурсы в развитие инфраструктуры дает существенные преференции для того, чтобы бизнес, который приходит в ТОРы не испытывал того налогового бремени, которое есть в регионе.

«Средняя заработная плата в ТОРах должна быть не просто выше, а существенно выше. Люди действительно должны чувствовать, что это территория опережающего развития, а не просто предприятие, которое создано в обычном порядке», — пояснила Трунова.