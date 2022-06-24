Донецк, 24 июня, 2022, 10:36 — ИА Регнум. Три украинских установки «Град» и два грузовых автомобиля уничтожили военные России и ДНР за сутки в ходе спецоперации по защите Донбасса. Подавлены три огневые точки ВСУ, заявил 24 июня официальный представитель Народной милиции ДНР.

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Он уточнил, что три установки РСЗО БМ-21 «Град» и два грузовых автомобиля уничтожены в результате совместных действий военнослужащих Донецкой Народной Республики и России.

«Подавлены три огневые точки противника в районах населённых пунктов Авдеевка, Красногоровка и Первомайское», — говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

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