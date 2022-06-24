Санкт-Петербург, 24 июня, 2022, 10:44 — ИА Регнум. Для безопасного проведения праздника выпускников «Алые паруса» движение других судов по акватории Невы будет временно перекрыто, сообщили 24 июня в городском комитете по транспорту.

Дарья Драй ИА REGNUM Бриг «Россия»

Напомним, праздник начнется вечером 24 июня и завершится уже после полуночи 25 июня.

В связи с этим для маломерных судов будут закрыты участки:

— на реке Нева от Благовещенского моста до Троицкого моста, реке Малая Нева, от Биржевого моста до реки Нева и на всем протяжении Зимней канавки и Кронверкского пролива — с 19:45 23 июня до 01:30 24 июня и с 20:00 24 июня до 03:00 25 июня;

— на реке Нева от Троицкого моста до Литейного моста, на реке Большая Невка от Сампсониевского моста до реки Нева, на реке Малая Нева от Тучкова моста до Биржевого моста, на реке Фонтанка от Прачечного моста до Пантелеймоновского моста — с 20:00 24 июня до 03:00 25 июня.

Добавим, в 22:00 в прямом эфире «Пятого канала» начнется трансляция «Алых парусов». 40 телекамер сопроводят проход брига «Россия», еще около 20 — зафиксируют концерт звезд на Дворцовой площади. Две видовые камеры передадут кадры с высоты птичьего полета.

Бриг «Россия» с алыми парусами пройдет в акватории Невы в сопровождении красочного водно-пиротехнического шоу.