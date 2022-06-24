Гавана, 24 июня, 2022, 10:35 — ИА Регнум. Первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Кубы, президент страны Мигель Диас-Канель заявил о важности политической работы в обществе для защиты социализма. Об этом пишет Prensa Latina.

Presidencia El Salvador Мигель Диас-Канель

Он также подчеркнул необходимость роста политической организации, который он считает необходимым процессом для жизни партии.

Диас-Канель отметил, что ключевая работа в компартии концентрируется на местах, и в этом смысле он подчеркнул роль координатора партии в районах, где лидеры должны развивать целостную работу.

На встрече Диас-Канель рассказал о стиле и методах работы, а также об актуальности постоянного обмена мнениями с гражданами.