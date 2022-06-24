Брюссель, , 10:34 — REGNUM В пятницу 24 июня лидеры Европейского союза будут обсуждать озабоченность по поводу поставок газа из России, растущих цен и вялотекущей экономики, сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Саммит ЕС

Во второй день брюссельского саммита лидеры 27 европейских стран намерены возложить вину за скачок инфляции и снижение темпов роста по всему миру на действия России на Украине.

Они также собираются призвать исполнительную власть ЕС выработать решения по энергоснабжению в ответ на ситуацию с импортом газа, когда несколько европейских стран столкнулись с сокращением критически важных поставок из России.

«Нам придется приспособиться к новой реальности, — сказал один из чиновников ЕС в преддверии переговоров. — Это лишь вопрос времени, когда русские перекроют все поставки газа».

В проекте заявления, с которым ознакомилось агентство Reuters, лидеры подчеркивают, что их экономики остаются сильными, и обязуются сохранять единство в ответ на вызовы.

Накануне, 23 июня, высокопоставленный помощник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана заявил агентству Reuters, что дальнейших санкций ЕС в отношении России не предвидится.

Европейские чиновники считают, что сокращение поставок газа Россией — это ответная мера на поддержку ЕС Украины. Москва отрицает, что сокращение поставок в Европу является преднамеренным.

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