Благовещенск, 24 июня, 2022, 10:34 — ИА Регнум. Власти Приамурья разработали для малого и среднего бизнеса новые налоговые льготы, которые уже одобрены антикризисным штабом области и на следующей неделе будут рассмотрены депутатами региона. Предполагается, что предприниматели смогут сэкономить на налогах порядка 45 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 24 июня в областном правительстве.

Дарья Антонова ИА REGNUM Налоги

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Налоговые льготы планируют предоставить организациям, занятым в сфере телекоммуникаций.

«Данная льгота предлагается с целью развития инфраструктуры и увеличения охвата отдаленных населенных пунктов области связью и доступом к сети Интернет. Кроме этого, мера поддержки позволит сохранить инвестиции в эксплуатацию и модернизацию сетей», — рассказала первый заместитель министра экономического развития и внешних связей области Екатерина Киреева.

До конца 2022 года пониженные ставки установят по УСН — 1%, когда объектом налогообложения являются доходы и 5%, когда объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов. Льготой смогут воспользоваться компании, работающие в области информационных технологий, розничной торговли лекарственными средствами в муниципалитетах, отнесенных к территориям с низкой плотностью сельского населения, а также организации, которые являются исполнителями общественно полезных услуг и поставщиками социальных услуг.

Как сообщало ИА REGNUM, некоторые торговые комплексы намерены освободить от уплаты налога на имущество в Башкирии.