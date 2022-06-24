Бали, Индонезия, 24 июня, 2022, 10:32 — ИА Регнум. Считается, что десятки иностранных граждан внесли свой вклад в увеличение числа случаев заражения коронавирусом на Бали, сообщает CNN Indonesia.

Presidenri.go.id Президент Индонезии Джоко Видодо на вакцинации от коронавируса в Национальной галерее Индонезии

На Бали 21 июня выявили 65 случаев заражения коронавирусом, из них 17 человек — иностранцы, а остальные 48 — граждане Индонезии. Затем 22 июня выявили 51 случай, из них 21 случай выявлен у иностранцев. Кроме того, 23 июня было зарегистрировано 56 случаев заражения коронавирусом, при этом число иностранцев, подвергшихся воздействию, составило 18 человек, а остальные были гражданами Индонезии.

Чтобы предотвратить распространение случаев заражения коронавирусом, службы здравоохранения на Бали попросили общественность продолжать соблюдать правила, установленные правительством Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, Таиланд предупредил своих граждан не ввозить марихуану в Индонезию после того, как власти Таиланда легализовали употребление и выращивание марихуаны.