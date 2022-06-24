Симферополь, , 10:30 — REGNUM Дополнительный поезд из Москвы в Симферополь №193/194 назначен на период с 4 июля по 1 октября, сообщила пресс-служба оператора «Гранд сервис экспресс» 24 июня.

Вагон купе поезда «Таврия» Дарья Антонова © ИА REGNUM

Поезд будет состоять только из купейных вагонов — всего в составе будет 15 вагонов, включая штабной. При этом стоимость билетов будет фиксированной и составит для всего маршрута на нижней полке 9 003 рубля, на верхней — 8 271 рубль.

Первый поезд отправится из Симферополя 4 июля в 22:25, на Павелецкий вокзал Москвы он прибудет 6 июля в 17:00. Из Москвы поезд отправится в первый рейс 7 июля в 00:55 и прибудет в Симферополь на следующие сутки, 8 июля, в 14:26. Время пути в Крым составит 38 часов 21 минуту, в Москву — 42 часа 35 минут. Поезд будет курсировать через день.

Запуск нового поезда позволил добавить в продажу дополнительно 43 тысячи мест по направлениям туда и обратно, уточнила пресс-служба оператора.

Как сообщало ИА REGNUM, с 24 февраля приостановлено авиасообщение с аэропортом Симферополя. Добираться на полуостров отдыхающим предлагают железнодорожным или автотранспортом.