Панама, , 10:29 — REGNUM Представители здравоохранения Панамы призвали к ускоренным темпам вакцинации от COVID-19 в свете возможности появления пятой волны заболевания. Об этом пишет Prensa Latina.

Флаг Панамы Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Согласно отчету Расширенной программы иммунизации министерства здравоохранения Панамы, с 20 января 2021 года по настоящее время в стране было введено 8 366 583 доз вакцины — преимущественно компании Pfizer.

Охват целевого населения старше пяти лет одной дозой составляет 87,7%, двумя дозами — 75,7%, а бустерными инъекциями — 51,6%.

Вакцинация детей также проводится по графику, и на сегодняшний день детям в возрасте от пяти до 11 лет было введено 434 768 доз.

В последние недели в Панаме наблюдается всплеск числа госпитализаций, и недавно министерство объявило о закупке и распределении противовирусных препаратов, чтобы снизить уровень последствий заболевания у хронически больных пациентов.