Кишинёв, 24 июня, 2022, 10:27 — ИА Регнум. Молдавия получила статус кандидата на вступление в Евросоюз, и теперь нужно будет присоединиться к антироссийским санкциям, объявленным Брюсселем. Об этом заявил на телеканале «Молдова 1» спикер парламента Игорь Гросу.

Parlament.md Игорь Гросу

«Молдавия будет солидарна с ЕС, наш статус и европейские стремления обязывают к солидарности. Очевидно, что мы присоединимся», — сказал председатель парламента.

По его мнению, санкции якобы направлены на то, чтобы остановить боевые действия на Украине. В то же время Гросу заявил, что Молдавии нужно иметь хорошие отношения с Россией, чтобы торговать.

Стоит отметить, 22 июня вице-премьер и министр иностранных дел Молдавии Николай Попеску на том же канале заявил, что республика не может в полной мере поддержать антироссийские санкции. Он указал на слабую устойчивость молдавской экономики.