Луганск, , 10:27 — REGNUM В Луганской Народной Республике получила ранение женщина 1985 года рождения, сообщил 24 июня официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«Точка-У» VoidWanderer

Он рассказал, что ночью средства ПВО сбили украинскую ракету «Точка-У», летевшую, судя по траектории, в сторону администрации главы ЛНР Леонида Пасечника в центре Луганска.

Обломки ракеты упали в населённом пункте Тепличное. Разрушено 16 домов, перебита ЛЭП, из-за чего без энергоснабжения остались 5,5 тыс. абонентов. Получила ранение женщина 1985 года рождения.