Красноярск, 24 июня, 2022, 10:27 — ИА Регнум. Жителей Красноярского края предупредили о непогоде. Как сообщили ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону, 25 июня в центральных и южных районах края местами ожидаются грозы, шквалистые усиления ветра 15-17 м/с.

Камиль КОРО. Порыв ветра. 1870

По прогнозам синоптиков, на юге Таймырского района местами ожидаются порывы северо-восточного ветра 17-22 м/с.

В Туруханском районе и в Эвенкии задержится жара до +30 градусов.

Напомним, в Эвенкии, Туруханском районе, а также на юге Таймыра местами сохранится высокая пожарная опасность четвёртого класса.

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