Калуга, 24 июня, 2022, 10:31 — ИА Регнум. «День Калужского поля — 2022» открылся выставкой сельхозтехники единственного в России «Музея истории трактора» из города Чебоксары. Об этом 24 июня сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве сельского хозяйства Калужской области.

Музей истории трактора» из города Чебоксары Раритетный экспонат выставки сельхозтехники

Гости выставки смогут увидеть современные образцы и легенды тракторостроения. Коллекция раритетных экспонатов чебоксарского музея насчитывает более 50-колесных, гусеничных, промышленных и сельскохозяйственных машин, многие из которых «на ходу». Всего в фондах музея более 5000 единиц хранения. К примеру, один из старейших экспонатов, представленных в Калуге, датируется 1930 годом выпуска. На выставке можно посидеть в кабине машины, проверить рычаги и кнопки управления, почувствовать себя аграрием.

«День Калужского поля — 2022» пройдёт в формате двухдневного агропромышленного форума. Для сельхозпроизводителей и фермеров подготовлена программа, включающая обучение, практическую часть, пленарную сессию, консультации профессионалов в сфере растениеводства. На форуме наградят участников областного соревнования «Лучший агроном сельскохозяйственного производства 2022 года». Генеральным партнёром — ПАО «КАДВИ», предоставлен приз для участников форума — мотоблок «Авангард» с косилкой. Организаторами форума выступили региональное министерство сельского хозяйства, Агентство развития бизнеса области и Калужский научно-исследовательский институт сельского хозяйства.