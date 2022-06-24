Москва, 24 июня, 2022, 10:25 — ИА Регнум. Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики хочет сделать процесс предоставления дальневосточного гектара более клиентоориентированным. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил замглавы министерства Павел Волков в ходе круглого стола комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Надальнийвосток.рф Дальневосточный гектар

Волков напомнил, что в 2022 году исполнилось 5 лет программе дальневосточного гектара и это как раз тот срок, когда наступает право на приобретение этого участка в собственность.

«У нас есть граждане, которые за этот период пользовались и вели хозяйственную деятельность на этом участке, но не успели подать заявление. Для них делаем исключение и продлеваем дальневосточный гектар еще на один год для того, чтобы они смогли реализовать свои права и также делаем еще ряд важных вещей, которые позволят нам более клиентоориентировано подходить к предоставлению гектара и гражданам, соответственно использовать эти возможности», — сказал Волков.