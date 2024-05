Вашингтон, 24 июня, 2022, 10:23 — ИА Регнум. Режиссёр Тайка Вайтити признался, что его съёмочная группа позаимствовала материалы и декорации с площадки «Хоббита». Об этом он рассказал в эфире «Позднее шоу со Стивеном Кольбером».

Цитата из видеоинтервью Тайка Вайтити

По словам Вайтити, это было обусловлено маленьким бюджетом его шоу «Реальные упыри» — денег на декорации не хватало. Съёмки сериала проходили в Новой Зеландии в 2012 году — как раз тогда закончилось производство первого фильма из трилогии «Хоббит» Питера Джексона.

Режиссёр поделился, что именно из материалов «Хоббита» был построен дом главных героев «Реальных упырей». «Даже не знаю, стоит ли об этом рассказывать, ну да ладно, расскажу. Наш художник-постановщик со своей командой поздней ночью забрался на площадку «Хоббита» и стащил оттуда все сломанные и разобранные «зелёные экраны», все доски. И мы построили из них дом… Питеру Джексону об этом я не говорил», — рассказал Вайтити.

ИА REGNUM напоминает, что псевдодокументальный сериал про жизнь вампиров «Реальные упыри» (What We Do in the Shadows) вышел в 2014 году. По сюжету шоу, вампиры Виаго (Тайка Вайтити), Владислав (Джемейн Клемент), Дикон (Джонатан Бруг) и Петир (Бен Френшам), которым по несколько сотен лет, согласились на съёмки фильма в преддверии большого бала нечисти.