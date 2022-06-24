Магас, 24 июня, 2022, 10:22 — ИА Регнум. В Ингушетии состоялся суд над бывшим заместителем главы администрации села Верхние Ачалуки в Малгобекском районе. Его обвинили в превышении должностных полномочий и назначили наказание — три года лишения свободы условно. Согласно приговору суда, обвиняемый нанес ущерб муниципалитету на сумму более 2,4 млн рублей.

Prokuror-kaluga.ru Земельный участок

Как установлено в ходе следствия, в 2018 году чиновник, временно исполняя обязанности главы села, выдал справку местному жителю о якобы имевшемся праве бессрочного пользования на земельный участок площадью 1200 кв. м.

Однако на этом участке находилось здание образовательной школы. На основании этой справки частное лицо получило право собственности на землю и на школу в том числе.

«В результате этого республика необоснованно утратила право собственности на указанное здание и земельный участок стоимостью более 2,4 млн рублей», — сообщили подробности в СК по региону.