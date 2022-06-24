Ярославль, 24 июня, 2022, 10:20 — ИА Регнум. В Ярославле определён подрядчик по строительству 10 площадок для дрессировки и выгула собак. Об этом сообщает «ЯрНьюс».

Дмитрий Смирнов Площадка для выгула собак

Современные площадки возводятся в рамках проекта «Наши дворы»: 4 в Дзержинском районе, две в Заволжском, по одной в остальных районах. Все они будут с освещением.

Победителем аукциона стала производственная компания «Крепыш», которая также является подрядчиком по установке детских городков в 45 дворах по тому же проекту. Работы должны завершиться до конца лета.