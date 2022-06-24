Лима, 24 июня 2022, 10:20 — REGNUM Представители крайне правой коалиции в парламенте Перу представили на рассмотрение Конгресса вотум недоверия министру внутренних дел страны Димитри Сенмаче. Об этом пишет Prensa Latina.
Фракция партии «Народная сила» собрала 35 подписей конгрессменов — на две подписи больше, чем требуется для представления предложения, в котором утверждается, что Сенмаче якобы несет политическую ответственность за побег бывшего министра транспорта Хуана Сильвы.
Партия также обвиняет министра в бездействии и пренебрежении ситуацией с беглецами экс-главой администрации президента Бруно Пачеко и племянником главы государства Фраем Васкесом.
На Семанче также возлагается ответственность за бездействие недееспособность в связи с 14 смертями, зафиксированными в ходе столкновения между нелегальными шахтерами и сотрудниками частных служб безопасности в южном регионе Арекипа.
В документе добавляется, что существуют достаточные основания для того, чтобы обвиняемый «покинул министерский пост» до того, как произойдут дальнейшие дестабилизирующие события.
Сам Семанче заявил, что будет уважать решение о недоверии, и добавил, что будет продолжать работать, пока президент Педро Кастильо не примет иного решения или Конгресс не вынесет ему вотум.