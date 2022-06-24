Лима, , 10:20 — REGNUM Представители крайне правой коалиции в парламенте Перу представили на рассмотрение Конгресса вотум недоверия министру внутренних дел страны Димитри Сенмаче. Об этом пишет Prensa Latina.

Конгресс Перу Congreso de la República del Perú

Фракция партии «Народная сила» собрала 35 подписей конгрессменов — на две подписи больше, чем требуется для представления предложения, в котором утверждается, что Сенмаче якобы несет политическую ответственность за побег бывшего министра транспорта Хуана Сильвы.

Партия также обвиняет министра в бездействии и пренебрежении ситуацией с беглецами экс-главой администрации президента Бруно Пачеко и племянником главы государства Фраем Васкесом.

На Семанче также возлагается ответственность за бездействие недееспособность в связи с 14 смертями, зафиксированными в ходе столкновения между нелегальными шахтерами и сотрудниками частных служб безопасности в южном регионе Арекипа.

В документе добавляется, что существуют достаточные основания для того, чтобы обвиняемый «покинул министерский пост» до того, как произойдут дальнейшие дестабилизирующие события.

Сам Семанче заявил, что будет уважать решение о недоверии, и добавил, что будет продолжать работать, пока президент Педро Кастильо не примет иного решения или Конгресс не вынесет ему вотум.