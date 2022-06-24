Будапешт, , 10:19 — REGNUM Лимит на розничную продажу бензина по фиксированной цене на одного человека в объеме 50 литров в день ввела наиболее крупная нефтегазовая компания Венгрии MOL. Об этом 24 июня сообщила официальный представитель компании Пирошка Бакош, ее слова приводит новостной портал Telex. hu.

Бензин

Как указала Бакош, такой лимит в два раза сокращает предыдущее ограничение, которое позволяло приобретать по 100 литров на человека ежедневно по фиксированной цене.

При этом официальный представитель MOL отметила, что, если жители страны желают приобретать бензин в объёме больше такого лимита, им нужно будет платить за него по рыночным ценам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек заявил, что работу некоторых отраслей германской промышленности придётся остановить в случае нехватки газа.