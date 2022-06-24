В Венгрии ввели лимит на продажу бензина по фиксированной цене
Будапешт, 24 июня, 2022, 10:19 — ИА Регнум. Лимит на розничную продажу бензина по фиксированной цене на одного человека в объеме 50 литров в день ввела наиболее крупная нефтегазовая компания Венгрии MOL. Об этом 24 июня сообщила официальный представитель компании Пирошка Бакош, ее слова приводит новостной портал Telex. hu.
Как указала Бакош, такой лимит в два раза сокращает предыдущее ограничение, которое позволяло приобретать по 100 литров на человека ежедневно по фиксированной цене.
При этом официальный представитель MOL отметила, что, если жители страны желают приобретать бензин в объёме больше такого лимита, им нужно будет платить за него по рыночным ценам.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек заявил, что работу некоторых отраслей германской промышленности придётся остановить в случае нехватки газа.