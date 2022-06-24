Казань, 24 июня, 2022, 11:47 — ИА Регнум. За неделю (10-17 июня) в Татарии резко подорожали огурцы. Обновленные сведения о средних ценах на продовольственные товары публикует Татарстанстат.

Огурцы

По состоянию на 17 июня, средняя цена огурцов в республике составила 81,74 руб./кг (+6,9%). За неделю также подорожали конфеты (+1,48%, или 409,32 руб./кг), вермишель (+1,41%, или 72,98 руб./кг), макаронные изделия (+1,39%, или 73,53 руб./кг).

Среди наиболее подешевевших товаров — капуста (-9,83%) и помидоры (-7,16%). Килограмм указанных овощей стоил в среднем 55,25 рублей и 120,35 рублей соответственно.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Бурятии индекс потребительских цен на товары в мае составил 99,8%.

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