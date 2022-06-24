Москва, , 10:18 — REGNUM В настоящее время у рубля нет причин для резкого падения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 июня заявила доцент кафедры «Мировые финансовые рынки и финтех» РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова.

Курс валют Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В ближайшие несколько месяцев у рубля нет причин развернуться и начать падать, — сказала Белянчикова. — Со временем при выравнивании величины экспорта и импорта в связи с отладкой глобальных логистических цепочек это станет возможным. К этому подталкивает и разрешенный параллельный импорт, и повышение спроса в связи со снижением ключевой ставки. Впрочем, продолжающийся уход с рынка западных ретейлеров может простимулировать процесс импортозамещения, даже несмотря на низкий курс иностранных валют по отношению к российскому рублю».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что к концу 2022 года курс рубля начнет постепенно снижаться.

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