Донецк, 24 июня, 2022, 10:18 — ИА Регнум. Украинские боевики обстреляли населенный пункт Горловка в Донецкой Народной Республике, сообщили 24 июня в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 08:50 (совпадает с мск) — н. п. Майорск — н. п. Горловка (пос. шахты им. Гагарина): выпущено 10 мин калибра 120 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские боевики за прошедшие сутки 34 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики.

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