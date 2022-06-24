Москва, , 10:17 — REGNUM Российская система в условиях спецоперации не стреляет в спину русским солдатам, как она это делала во время Первой чеченской войны, но в то же время не становится способной адекватно давать ответ на вызовы будущего, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Предназначение» на YouTube-канале движения.

Сергей Кургинян Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Я вижу, что янки не успокоятся, я вижу, что событиями на Украине все исчерпано не будет, я не верю, что Запад перебесится и снова с нами начнет дружить, что ему не хватает удобрения или чего другого. Я в это не верю категорически… И я вижу, что делает система наша. Наша система, отношение к которой у меня сугубо двоякое», — заявил Кургинян.

Он отметил, что невозможно вести войну с Западом иначе как с опорой на наличествующую систему в России. При этом, пространство для маневра в рамках системы очень ограничено. Нельзя слишком перебирать офицерский корпус, чтобы не вызывать панику, а главное, все это приведет только к ухудшению ситуации и наших возможностей, что категорически недопустимо. Поэтому, справляться с существующим ситуационным вызовом должна именно эта система.

«Одна из частей этой системы называется телевидение. И ты прекрасно понимаешь, что вот эти люди из существующей системы должны ответить на существующий украинский вызов. И они отвечают. Никакой НТВ-шной ситуации из далекого прошлого 1994 года нет, они отвечают. Я слушаю, что говорится, и я слышу абсолютно правильные слова… А они виснут в воздухе. Я слышу про американский империализм то, что не слышал в брежневскую эпоху, а оно виснет в воздухе. Как к этому относиться?», — продолжил Кургинян.

Он подчеркнул, что существующая системы в России существует на данный момент в режиме простого воспроизведения самой себя. При этот все остальное после 24 февраля, когда стало ясно, что придется воевать с Западом, остановилось. Система что-то при этом делает, берет населенные пункты, обеспечивает наполненность полок товарами и продуктами питания, в отличие от горбачевской системы, которая целенаправленно создавала дефицит товаров.