Янки не успокоятся, а Россия — не адекватна вызовам. Кургинян о предстоящем
Москва, 24 июня, 2022, 10:17 — ИА Регнум. Российская система в условиях спецоперации не стреляет в спину русским солдатам, как она это делала во время Первой чеченской войны, но в то же время не становится способной адекватно давать ответ на вызовы будущего, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Предназначение» на YouTube-канале движения.
Он отметил, что невозможно вести войну с Западом иначе как с опорой на наличествующую систему в России. При этом, пространство для маневра в рамках системы очень ограничено. Нельзя слишком перебирать офицерский корпус, чтобы не вызывать панику, а главное, все это приведет только к ухудшению ситуации и наших возможностей, что категорически недопустимо. Поэтому, справляться с существующим ситуационным вызовом должна именно эта система.
Он подчеркнул, что существующая системы в России существует на данный момент в режиме простого воспроизведения самой себя. При этот все остальное после 24 февраля, когда стало ясно, что придется воевать с Западом, остановилось. Система что-то при этом делает, берет населенные пункты, обеспечивает наполненность полок товарами и продуктами питания, в отличие от горбачевской системы, которая целенаправленно создавала дефицит товаров.