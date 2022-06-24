Белгород, 24 июня 2022, 10:21 — REGNUM Водоканалы Губкинского и Старооскольского горокругов войдут в Белоблводоканал с 1 января 2023 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального парламента.
Соответствующее решение по передаче полномочий органов местного самоуправления на уровень региона приняли 23 июня депутаты областной Думы. По мнению представителей министерства ЖКХ, реорганизация позволит модернизировать изношенные сети двух крупных городских округов с помощью участия в федеральных проектах и программах.
Единое ГУП «Белоблводоканал» было сформировано в 2019 году, когда 20 районов и горокругов передали имущество в сфере водоснабжения и водоотведения из муниципального ведения в областное.