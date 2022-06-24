Белгород, 24 июня, 2022, 10:21 — ИА Регнум. Водоканалы Губкинского и Старооскольского горокругов войдут в Белоблводоканал с 1 января 2023 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального парламента.

Дарья Антонова ИА REGNUM Водоканал

Соответствующее решение по передаче полномочий органов местного самоуправления на уровень региона приняли 23 июня депутаты областной Думы. По мнению представителей министерства ЖКХ, реорганизация позволит модернизировать изношенные сети двух крупных городских округов с помощью участия в федеральных проектах и программах.

Единое ГУП «Белоблводоканал» было сформировано в 2019 году, когда 20 районов и горокругов передали имущество в сфере водоснабжения и водоотведения из муниципального ведения в областное.