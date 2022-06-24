Золотое, ЛНР, 24 июня, 2022, 10:17 — ИА Регнум. В Луганской Народной Республике сменили знамя на здании администрации города Золотое и села Катериновка, сообщил 24 июня официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Знамя победы

Он опубликовал видеоролик, в котором военнослужащий НМ ЛНР меняет украинский флаг на знамя Победы на здании горадминистрации.

Ранее Марочко рассказал об освобождении и взятии под контроль населённых пунктов Золотое и Катериновка.