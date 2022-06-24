Сочи, Краснодарский край, 24 июня, 2022, 10:17 — ИА Регнум. Два легковых автомобиля, в которых могли находиться до восьми человек, смыло в море в Сочи Краснодарского края 24 июня, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Иван Айвазовский. Чёрное море. 1881

«В результате выпадения интенсивных осадков в горной местности в районе п. Зубова Щель Краснодарского края потоком воды р. Чемитоквадже в акваторию Чёрного моря море унесло два легковых автомобиля», — уточнили в пресс-службе.

По предварительной информации, в автомобилях могло находиться до восьми человек. Спасти удалось одного, поиски ещё семи человек продолжаются. К поисковой операции привлечены авиация и спасательный катер.