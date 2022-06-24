Москва, , 10:15 — REGNUM К концу 2022 года проявит себя отложенный эффект от антироссийских санкций, и курс рубля постепенно начнет снижаться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 июня заявила доцент кафедры «Мировые финансовые рынки и финтех» РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова.

Курс валют Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Курс будет зависеть от двух основных моментов: текущей внешнеполитической ситуации и активности Банка России и Минфина, в руках которого в последнее время находится значительная часть валютных ограничений, — сказала она. — Если не случится резких изменений, курс рубля не сможет сильно ослабеть. К концу 2022 года проявит себя отложенный эффект от санкций, и курс рубля постепенно начнет снижаться, но успеет ли он достигнуть обозначенного уровня в 75 рублей за доллар, большой вопрос. В случае если регулятор перейдет к таргетированию рубля, отказавшись от таргетирования инфляции, за счет дополнительных механизмов такая цифра окажется весьма правдоподобной».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 23 июня рубль незначительно ослабел против доллара и немного подорожал к евро.

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