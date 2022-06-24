Шенкурский район, Архангельская область, 24 июня, 2022, 10:13 — ИА Регнум. В селе Шеговары Шенкурского района Архангельской области установили памятник герою Великой Отечественной войны Дмитрию Рябову. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Цыбульский.

https://t.me/Tsybulskiy_A Памятник герою Великой Отечественной войны Дмитрию Рябову

«Танкист Дмитрий Рябов мужественно сражался с немецко-фашистскими захватчиками в Молдавии и на Украине. В одном из боев осенью 1941-го его экипаж вступил в схватку с 16 вражескими танками, уничтожив половину из них. Остальные вынуждены были отступить. Дмитрий Рябов героически погиб в январе 1942 года», — сообщил глава региона.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, архангельские депутаты озадачились судьбой демонтированного памятника Ленину.