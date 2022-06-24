Москва, 24 июня, 2022, 10:12 — ИА Регнум. Запад не может допустить победы России на украинском фронте, потому что ставки в затеянной им игре крайне велики, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Предназначение» на YouTube-канале движения.

Андрей Алексеев Красная Весна Сергей Кургинян

«Никто этой победы не допустит, потому что ставка слишком велика. Пройдет еще месяц, к Северодонецку, взятому нашими героическими войсками, добавится Лисичанк и все прочее… И что группировка, наконец окажется заперта в Славянске, Краматорске, Авдеевке. Что там замкнется кольцо. В этом конце окажется, вдумайтесь, больше ста тысяч разнокачественной украинской армии! То есть как минимум, в шесть раз больше, чем в Мариуполе. И это опять будут крепости индустриальные. Краматорск — это именно такая крепость, ничем не отличающаяся от Мариуполя. И это будут брать, и это будут брать долго. И когда это возьмут, то ли все хрустнет, потому что это основные силы, то ли дальше возникнет вопрос с Николаевым, Одессой и дальше еще какие-то вопросы», — заявил Кургинян.

По его словам, совершенно неясно, о каком мире может идти речь в данной ситуации, а главное, что непонятно, какую пакость исполнят американцы, потому что они могут властвовать только устраивая пакости — неожиданную, подлую, любую. Потому что в этом их стиль господства над миром, и они это господство не отдадут.