Москва, , 10:11 — REGNUM Украинские власти пытались выстраивать свой суверенитет, отменяя всё русское, и в Молдавии начали идти по схожему пути. Об этом, выступая на телеканале Национальной государственной телерадиокомпании Белоруссии, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Русофобия Иван Шилов © ИА REGNUM

Президент Молдавии Майя Санду подписала закон о запрете в стране ретрансляции новостей и аналитических передач из России, а также показ российский военных фильмов. Закон вступил в силу 24 июня.

«К сожалению, сейчас в Молдове такую же отмену всего русского пытаются предпринять. Президент подписала закон или указ о том, что никаких новостей из России больше в Молдове не будет», — сказал Лавров.

Стоит отметить, что подобный закон в Молдавии уже принимали в 2017 году. Тогда это называлось борьбой с «иностранной пропагандой». Когда правящей партией в стране стала Партия социалистов, то она добилась отмены этого запрета в декабре 2020 года.