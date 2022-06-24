Москва, 24 июня, 2022, 10:11 — ИА Регнум. Украинские власти пытались выстраивать свой суверенитет, отменяя всё русское, и в Молдавии начали идти по схожему пути. Об этом, выступая на телеканале Национальной государственной телерадиокомпании Белоруссии, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Иван Шилов ИА REGNUM Русофобия

Президент Молдавии Майя Санду подписала закон о запрете в стране ретрансляции новостей и аналитических передач из России, а также показ российский военных фильмов. Закон вступил в силу 24 июня.

«К сожалению, сейчас в Молдове такую же отмену всего русского пытаются предпринять. Президент подписала закон или указ о том, что никаких новостей из России больше в Молдове не будет», — сказал Лавров.

Стоит отметить, что подобный закон в Молдавии уже принимали в 2017 году. Тогда это называлось борьбой с «иностранной пропагандой». Когда правящей партией в стране стала Партия социалистов, то она добилась отмены этого запрета в декабре 2020 года.