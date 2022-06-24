Уфа, 24 июня, 2022, 10:13 — ИА Регнум. Программу арендного жилья намерены запустить в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Gov.spb.ru Строительство жилья в Петербурге

Данный вопрос рассматривался на заседании региональной ассоциации застройщиков. Премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров обсудил расширение сотрудничества с представителями финансового института развития в жилищной сфере ДОМ. РФ с Башкирией.

Сообщается, что в республике ДОМ. РФ намерен запустить программу арендного жилья.

«Для компаний, строящих арендное жилье, будут создаваться особые условия. В частности, минстроем Башкирии разработан проект регионального закона «О внесении изменений в статью 3 закона «О налоге на имущество организаций». Он позволит госкомпании выстроить экономически эффективную модель работы в республике», — приводит пресс-служба слова Назарова.

В ходе заседания было отмечено, что ассоциация застройщиков начала системную работу развитию рынка цивилизованного арендного жилья.

Отмечается, что уфимские застройщики выразили заинтересованность в реализации этого проекта, уже имеются первые договоренности.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что на Петербургском экономическом форуме руководство Башкирии заключило соглашения с госкомпанией ДОМ. РФ по реализации инфраструктурных проектов на общую сумму 21,5 млрд рублей.