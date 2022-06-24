Москва, , 10:08 — REGNUM Министерство обороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов тяжелых огнемётных систем ТОС-1А «Солнцепек» при уничтожении укреплённых опорных пунктов ВСУ.

ТОС-1А «Солнцепек» Дарья Антонова © ИА REGNUM

На видео показано, как ТОС выходит на боевую позицию, расчет ставит оптические приборы и осуществляет наведение системы, после чего осуществляется залп.

После показываются кадры поражения объектов ВСУ. Также на видео показываются удары из «Солнцепека» в ночное время, небо ярко освещается огнем термобарических снарядов.

Как сообщало ИА REGNUM, разработка ТОС-1А «Солнцепёк» была завершена в 2001 году. В состав системы входят боевая машина БМ-1, транспортно-заряжающая машина ТЗМ-1 и реактивные снаряды НУРС МО.1.01.04. Системы этого типа предназначены для вывода из строя легкобронированной техники, разрушения зданий и сооружений объёмным взрывом.