Киев, 24 июня, 2022, 10:08 — ИА Регнум. ВС Украины получили приказ командования отступить из Северодонецка, сообщил 24 июня назначенный Киевом глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Lug-info.com ЛНР

В эфире украинского телеканала «Дом» Гайдай рассказал, что находиться на разбитых позиция не имеет смысла, поскольку на неукреплённых территориях может идти пропорциональный рост погибших.

Украинский чиновник отметил, что военнослужащие ВСУ «получили уже команду отходить на новые позиции и оттуда уже вести нормальные полноценные боевые действия».

По его словам, в Северодонецке повреждены или разрушены от 80% до 90% домов.

Как сообщало ИА REGNUM, в ЛНР рассказали о выходе на окраины Лисичанска и закреплении в микрорайцоне РТИ.