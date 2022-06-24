Херсон, 24 июня, 2022, 10:07 — ИА Регнум. В результате взрыва автомобиля в Херсоне погиб глава управления семьи, молодежи и спорта военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Дмитрий Савлученко. Об этом 24 июня сообщили в ВГА региона.

Цитата из к/ф «Казино». Реж. Мартин Скорсезе. 1995. США — Франция Взрыв

«По предварительной информации, погиб Дмитрий Савлученко», — приводит слова представителя ВГА региона ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Херсоне произошёл взрыв автомобиля, который местные власти квалифицируют как теракт.