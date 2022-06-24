Верхоянск, Якутия, , 10:18 — REGNUM В Верхоянске запустили в работу современный гибридный энергокомплекс, который позволит повысить надежность и качество энергоснабжения, значительно сократит использование дорогостоящего органического топлива, тем самым даст экономию бюджета и снизит количество выбросов в атмосферу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Якутии.

Энергетика Mrsk-cp.ru

«Верхоянск — одно из самых холодных мест северного полушария. Безусловно, стабильное и надежное энергообеспечение имеет определяющее значение. Уверен, что запуск гибридного энергокомплекса станет новым импульсом для развития Верхоянского района и в целом Арктики», — сказал глава республики Айсен Николаев.

Мощность введенного энергокомплекса составляет 3,7 МВт. Он состоит из высокоэффективной дизельной электростанции, ВИЭ-генерации (солнечных панелей) и системы аккумулирования энергии.

Отмечается, что благодаря применению ВИЭ-электростанций и высокоэкономичных дизель-генераторов использование дизельного топлива сократится на 30%.

Благодаря энергокомплексу прекратятся отключения электроэнергии.

Как сообщало ИА REGNUM, 160 домов, школа и детский сад остались без электроснабжения в башкирском городе Стерлитамак.