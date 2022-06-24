Воронеж, 24 июня, 2022, 10:02 — ИА Регнум. Исполняющие обязанности руководителей Марковского, Меловского и Новопсковского районов Луганской Народной Республики прибыли в Воронежскую область 23 июня. Об этом написал в телеграм-канале губернатор региона Александр Гусев.

Марина Каширская ИА REGNUM Правительство Воронежской области

Глава региона сообщил, что с главами подшефных районов ЛНР планируется обсудить дальнейшие планы по оказанию помощи.

В частности, Воронежская область готовит отправку очередной партии медикаментов, в том числе жизненно важных лекарственных средств. Луганские главврачи и сотрудники соцзащиты также приглашены в Воронежскую область для изучения нашего опыта помощи населению.

Также Воронежская область направит вторую группу специалистов для составления дефектных ведомостей по ключевым объектам. На данный момент с Минстроем РФ согласован перечень из 33 объектов, нуждающихся в первоочередном ремонте.

«В том числе это многоквартирные жилые дома, пострадавшие от обстрела украинских нацистов. Также есть утвержденный список из 18 объектов коммунальной инфраструктуры», — уточнил Гусев.

Регион также отправляет в ЛНР детские наборы, десятки тонн продуктов питания, товары первой необходимости, оказывает помощь в проведении посевной. Также сформирована партия учебников для луганских школьников.

«Также поделимся с луганскими педагогами воспитательным и образовательным опытом. А 127 луганских ребят совсем скоро отдохнут в воронежских летних лагерях», — написал Гусев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Воронежской области совершил поездку в Луганскую Народную Республику.