Москва, 24 июня, 2022, 10:02 — ИА Регнум. Если ситуация в России останется относительно стабильной, то Центральный банк РФ продолжит снижать ключевую ставку. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 июня заявила доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова.

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«К концу 2022 года можно ожидать снижения ключевой ставки примерно до докризисных значений, — сказала Ермилова. — В 2023 году Банк России также планировал снижение. Поэтому при относительно стабильной ситуации он будет двигаться в этом направлении. Снижение ставки делает более доступным кредитование для бизнеса и населения, что позволяет решать социальные задачи».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Алим Фиапшев заявил, что ЦБ РФ нужно и далее снижать ключевую ставку, дабы поддержать в РФ предпринимательскую активность.