Санкт-Петербург, , 10:06 — REGNUM Рабочий получил смертельные травмы при проведении монтажно-сварочных работ на крыше здания стадиона «Газпром арена» в Петроградском районе Санкт-Петербурга.

Стадион «Газпром Арена» Дарья Драй (c) ИА REGNUM

Как сообщает агентство «Оперативное прикрытие», 23 июня около 10:50 утра 53-летний сварщик строительной компании, житель города Волхов Ленинградской области, упал с высоты около шести метров.

Мужчину доставили в клинику МЧС с многочисленными травмами в критическом состоянии, однако медики оказались бессильны — пострадавший скончался.