Москва, 24 июня, 2022, 10:00 — ИА Регнум. В 2022 году снижение ВВП России будет в диапазоне 7-10%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 июня заявил доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Аяз Алиев.

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«Если удастся даже частично восстановить прежние цепочки поставок, то снижение ВВП, возможно, будет в диапазоне 7-10%, — сказал Алиев. — На падение или рост ВВП будет влиять проводимая экономическая политика государства, уровень потребления, инфляция, безработица, инвестиционные возможности и другие показатели. В непростых экономических условиях гибкая и эффективная экономическая политика позволит как минимум нивелировать сильное падение ВВП».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз, что ВВП России по итогам 2022 года снизится на 7,5%.