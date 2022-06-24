Луганск, 24 июня, 2022, 09:59 — ИА Регнум. В Луганской Народной Республике в результате обстрела со стороны украинских боевиков больницы в Северодонецке от осколочных ранений скончались три сотрудника медучреждения, сообщила Народная милиция ЛНР.

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«Очередному обстрелу подверглась городская больница города Северодонецк. В результате обстрела были повреждены фасад здания, разрушена кровля и остекление больницы. От осколочных ранений скончались три сотрудника медицинского учреждения», — говорится в телеграм-канале ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские боевики за прошедшие сутки 34 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики.

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