Москва, 24 июня, 2022, 09:59 — ИА Регнум. Правительство предлагает синхронизировать нормы законодательства об особых экономических зонах и концессионных соглашениях. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 июня, такой законопроект внесен в Госдуму.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Как пояснили в правительстве, сейчас эти нормы не синхронизированы. Также не регламентирован порядок деятельности концессионера на территориях особых экономических зон.

Законопроектом предлагается упростить процесс получения концессионером статуса резидента. В частности, сокращается количество предоставляемых документов, исключается необходимость предоставления бизнес-плана, который содержит параметры проекта, уже указанные в концессионном соглашении, и оценки такого бизнес-плана экспертным советом с соответствующим сокращением времени рассмотрения заявки на заключение соглашения.

Также сокращается количество проверок концессионера в особых экономических зонах. Расчет арендной платы за земельные участки, которые предоставляются концессионеру будет производиться в соответствии с методикой расчета арендной платы по договорам аренды земельных участков, расположенных в пределах территорий особых экономических зон.