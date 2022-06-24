Джакарта, 24 июня, 2022, 09:58 — ИА Регнум. Таиланд предупредил своих граждан не ввозить марихуану в Индонезию после того, как власти Таиланда легализовали употребление и выращивание марихуаны, сообщает CNN Indonesia.

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«Посольство Таиланда в Джакарте предупреждает тайцев не ввозить каннабис, коноплю или продукты, содержащие это растение, в Индонезию», — говорится в заявлении посольства.

В Индонезии за марихуану человеку грозит штраф в размере одного миллиарда индонезийских рупий, от пяти лет лишения свободы, пожизненное заключение или даже смертная казнь.

Посольство Таиланда выпустило предупреждение через две недели после того, как Таиланд легализовал использование и выращивание каннабиса в медицинских и косметических целях.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство иностранных дел Индонезии выразило соболезнования Афганистану в связи с мощным землетрясением, унесшим жизни по меньшей мере тысячи человек.