Рязань, , 10:02 — REGNUM В Рязанской областной клинической больнице проходят лечение трое пострадавших при крушении военно-транспортного Ил-76, сообщил 24 июня главный врач медучреждения Андрей Карпунин.

Пациент на ИВЛ Дарья Драй (с) ИА REGNUM

Решается вопрос о переводе пациентов в военный госпиталь Москвы.

«Состояние одного пациента оценивается как крайне тяжёлое, он поступал с тяжёлой сочетанной травмой, проводится интенсивная терапия, искусственная вентиляция лёгких. Состояние двух других пациентов расценивается как тяжёлое, проведён необходимый комплект мероприятий», — уточнил главный врач ОКБ.

Как сообщало ИА REGNUM, в рязанские больницы доставили пятерых пострадавших при крушении самолёте. Ещё четыре человека погибли на месте.

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