Рязань, 24 июня 2022, 10:02 — REGNUM В Рязанской областной клинической больнице проходят лечение трое пострадавших при крушении военно-транспортного Ил-76, сообщил 24 июня главный врач медучреждения Андрей Карпунин.
Решается вопрос о переводе пациентов в военный госпиталь Москвы.
Как сообщало ИА REGNUM, в рязанские больницы доставили пятерых пострадавших при крушении самолёте. Ещё четыре человека погибли на месте.
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